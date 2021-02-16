جدة 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسأدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات محاولة الاعتداء الجديدة بطائرة (مفخخة) دون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.وشدد معاليه في بيان اليوم أن منظمة التعاون الإسلامي تدين هذه الأفعال الإجرامية التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية، التي يتم فيها اعتداءات ضد المدنيين والمرافق العامة، محملاً هذه المليشيا ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة.وجدد التأكيد وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير على أمن المنطقة والعالم.// انتهى //15:34ت م0115