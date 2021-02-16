الدمام 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسحثّ صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية, وسائل الإعلام , على ضرورة الاستمرار في دورها الحقيقي لنقل صورة مشرقة عن الوطن تظهر إمكانياته وجودة الحياة فيه وعمقه التاريخي وتنوعه الثقافي.وأكد سموه خلال استقباله بالإمارة اليوم, مدير مكتب قناة الإخبارية بالمنطقة الشرقية خالد الجناحي ومنسوبي المكتب, ضرورة أن تتحلى وسائل الإعلام والعاملين فيها بالثقافة والمعرفة والوعي تجاه الأنظمة والقوانين، وتجاه الأحداث خلال تناولها، إضافة إلى أهمية أن تكون المعلومات التاريخية التي يعدها المراسلون مبنية على معلومات صحيحة تستند على آراء المتخصصين.وأشاد بالكوادر الإعلامية السعودية المميزة التي سجلت حضورها خلال العقد الأخير، مشيرًا إلى أن الإعلام يبنى على التخصص والموهبة، ومدى ثقافة الممارس للمهنة والقيم الإعلامية المتفق عليها من أهل الاختصاص , مؤكدا أهمية أن تكون رسالة الإعلامي سامية يسعى من خلالها لخدمة وطنه ومجتمعه، وأن يكون صوتًا مؤثرًا في وعي المتلقي، وتسليط الضوء على مقومات الجمال وعمق المكان تاريخيًا وثقافيًا.وعدّ سموه المنطقة الشرقية من المناطق المهمة في المملكة لموقعها الجغرافي وتنوعها الثقافي وكونها من أهم مناطق الطاقة على مستوى العالم، إضافة إلى الطاقات المميزة لمجتمع وكوادر المنطقة في شتى المجالات.// انتهى //15:38ت م0117