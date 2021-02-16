الرياض 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسعقد فريق العمل المكلف برصد مواقف وجهود دول مجلس التعاون في تحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة اليوم، الاجتماع الثالث عبر الاتصال المرئي.وجرى خلال الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ خطة عمل الفريق، ووضع برنامج زمني لها، وذلك تنفيذاً لقرار وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الرابع (أكتوبر 2020م).// انتهى //15:45ت م0119