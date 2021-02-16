ظهران الجنوب 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسدشن محافظ ظهران الجنوب محمد القرقاح اليوم، حملة "الخوارج شرار الخلق".وأوضح مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير جابر بن عبدالله الشهري, أن الحملة تهدف إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وفكرهم، وتعزيز وعيهم، والتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج.وتضمنت الحملة مشاركات توعوية عبر الشاشات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة بمحافظة ظهران الجنوب، مع تطبيق التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وفق تعليمات الجهات المعنية.// انتهى //15:55ت م0122