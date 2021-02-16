الرياض 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسوقع معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري اليوم، مع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم, اتفاقية انضمام الجامعة إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز ودعم الابتكار وتعزيز أسس الابتكار الوطني، من خلال تمكين الوصول والاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية، وتقديم المساعدة في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والتقنية وتحليلها، لتلبية الاحتياجات الفنية والأعمال، ورفع المعرفة بمميزات حقوق الملكية الفكرية بشكل عام ومعلومات عن براءات الاختراع على وجه الخصوص.وتضمنت عددًا من المجالات المشتركة بين الطرفين فيما يخص الملكية الفكرية، واشتملت على اتفاقية تخدم طلبة الدراسات العليا المهتمين ببرنامج التعاون تحثهم على المساهمة في البحث العلمي في مجال الملكية الفكرية، كما تضمنت توصية بتفعيل دعم وإثراء المحتوى المعرفي المحلي والعربي في موضوعات الملكية الفكرية من قبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.// انتهى //16:06ت م0126