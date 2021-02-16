إنجامينا 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واساختتمت بالعاصمة التشادية إنجامينا اليوم أعمال الدورة السابعة العادية لمؤتمر رؤساء دول الساحل الخمس الأفريقي.وأكد الرئيس التشادي إدريس ديبي أتنو، الذي تسلمت بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة من موريتانيا، في كلمة له أن هذه القمة مثلت فرصة لدعم التضامن والثقة المتبادلة بين قادة الدول الخمس وشعوبها ليس على مستوى الشريط الساحلي فقط وإنما على مستوى الاتحاد الأفريقي الذي يسعى جاهدًا إلى تعزيز السلام والوحدة والتعايش في هذا المجال الجغرافي.وأوضح أن بلاده عازمة على مواصلة تنفيذ خارطة الطريق المعلن عنها في قمة "أبو" الفرنسية، منوهًا بدور القوة المشتركة لمجموعة الساحل الخمس والقوات المساندة لها على نجاحاتها المتعددة التي تسهم بشكل كبير في استعادة الأمن والسلم في المنطقة.وشدد الرئيس التشادي على أهمية إلغاء ديون المجموعة وضرورة المضي قدمًا في تنفيذ برنامجها الاستثماري ذي الأولوية تجسيدًا لمقاربة تلازم الأمن والتنمية التي تبنتها المجموعة منذ انطلاقتها.// انتهى //16:53ت م0148