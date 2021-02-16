القاهرة 04 رجب 1442هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسدفعت عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين العرب، بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 06ر0% مسجلًا 05 ر11534 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بما نسبته 65ر0% ليصل إلى 69ر2416 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي أضاف 63ر0% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 56ر3453 نقطة.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 2ر1 مليار جنيه ليصل إلى 6ر706 مليارات جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 9ر3 مليارات جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.// انتهى //16:55ت م0150