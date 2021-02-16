بغداد 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3332 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 649982 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 7 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13192, فيما سجلت 1622 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 609800 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 26990, منهم 281 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //16:55ت م0151