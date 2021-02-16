بروكسل 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسأدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الصاروخي الذي استهدف محافظة أربيل العراقية.وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيتر ستانو إن الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات التي استهدفت التحالف المناهض لتنظيم "داعش" الإرهابي ويتقدم بمواساته للمتضررين.وأكد أن مثل هذه الهجمات تهدد استقرار كردستان العراق والمنطقة بأكملها، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يشجع التعاون بين السلطات الاتحادية والإقليمية لملاحقة الجناة ومحاسبتهم.// انتهى //16:57ت م0152