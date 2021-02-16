جدة 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسينظم رواق السرد بنادي جدة الأدبي، عبر تقنية الاتصال المرئي غدًا, أمسية قصصية بعنوان (القصة القصيرة السعودية .. النص والمشهد)، بمناسبة اليوم العالمي للقصة القصيرة.وتتناول الأمسية مجموعة من المحاور الخاصة بالقصة القصيرة السعودية من حيث النص والمشهد القصصي العام، والكتّاب الشباب للقصة القصيرة السعودية وقضاياهم وإشكالياتهم، إضافة إلى تسليط الضوء على القصة القصيرة السعودية في ميدان الإعلام والنشر.// انتهى //16:58ت م0154