إنجامينا 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسبدأت بالعاصمة التشادية إنجامينا أعمال القمة الموسعة بين مجموعة الخمس في الساحل وأعضاء التحالف من أجل الساحل بمشاركة قادة دول مجموعة الخمس في الساحل وعبر الفيديو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.كما يشارك في أعمال القمة الرئيس السنغالي ماكي صال ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش ومسؤولون في منظمات إقليمية ودولية وعدد من رؤساء الحكومات ووزراء خارجية عدد من الدول الغربية والأفريقية.وتناقش القمة عددًا من الموضوعات على غرار محاربة الإرهاب وتعزيز قدرات وحدات الأمن والدفاع في الدول الخمس وعودة الدولة والإدارة إلى المناطق الغائبة فيها ودعم التنمية في فضاء الساحل.وتأتي هذه القمة التي تدوم يومًا واحدًا بعد مرور عام على قمة "آبو" في جنوب غرب فرنسا التي أفضت بسبب التهديدات المتزايدة للمسلحين إلى تعزيزات عسكرية في منطقة "الحدود الثلاثة" أي مالي والنيجر وبوركينا فاسو.// انتهى //17:00ت م0155