الدمام 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واساستفاد أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة في المرحلة الثانوية على مستوى المملكة، من البرنامج الافتراضي "كيف تختار تخصصك الجامعي"، الذي نظمته جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، والذي جرى بثه عبر منصاتها ومنصة "عين" التابعة لوزارة التعليم.وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح، أن البرنامج يهدف إلى بناء شراكة مجتمعية فعالة داخل وخارج الجامعة لتوعية طلبة الثانوية وتعريفهم بالمسارات والكليات والتخصصات وشروط وآليات القبول بالجامعة ومساعدتهم على اكتشاف ميولهم واختيار التخصص الجامعي بدقة وعناية من خلال الزيارات المدرسية والمعارض الحضورية والافتراضية واللقاءات التعريفية والحملات الإلكترونية بحسابات العمادة الرسمية وبقنوات التواصل الاجتماعي.وأفادت وكيلة عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة الدكتورة عبير رشيد، أن البرنامج يكشف المردود السلبي الناجم عن الاختيار الخاطئ للتخصص الجامعي ومنها التسرب أو التعثر الأكاديمي، وزيادة الضغوطات النفسية والأكاديمية للطالب، إضافة إلى الحاجة لتغيير التخصص في المستقبل، مؤكدة على ضرورة التوازن أثناء رحلة البحث عن التخصص ما بين ميول وقدرات الطالب وربطها بفرص سوق العمل.// انتهى //17:28ت م0158