هرجيسا 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروعه لتوزيع 100 طن من التمور في مدينة هرجيسا التابعة لإقليم صوماليلاند، استفاد منه 100,000 فرد، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء بصوماليلاند.وتقدم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء بصوماليلاند فيصل شيخ بالشكر الجزيل لحكومة المملكة ممثلة بالمركز على الدعم الدائم والمتابعة للوضع الإنساني هناك، وتقديم الإغاثة العاجلة للمحتاجين والمتضررين والفئات الأكثر ضعفًا.وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع المركز لتوزيع التمور على المحتاجين في صوماليلاند.// انتهى //17:31ت م0160