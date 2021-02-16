عدن 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم أجهزة طبية متقدمة لمستشفى مكة للعيون في عدن.واشتملت تلك المساعدات الطبية على أجهزة فالكو ليزر (oct)، وجهاز تصوير قاع العين، وجهاز ارجون ليزر، والتي ستعمل على تعزيز القدرات المحلية بالإضافة إلى استدامة تقديم الخدمات الطبية لمرضى العيون.وأكد وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح أهمية المعدات والأجهزة التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة في تعزيز دور خدمات القطاع الصحي مجددًا الشكر والعرفان لحكومة المملكة لما تقدمه من دعم لمختلف مؤسسات القطاع الصحي اليمني.وتأتي هذه المساعدات الطبية ضمن جهود المملكة في دعم القطاع الصحي باليمن والتي بلغت 263 مشروعًا بقيمة إجمالية بلغت مايقارب 734 مليون دولار أمريكي.// انتهى //17:33ت م0162