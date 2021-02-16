القدس المحتلة 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منزلًا وسورًا وقاعدة وأساسات بناء في منطقة "راس كبسة" في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، جنوب المسجد الأقصى المبارك.ونقلت مصادر محلية عن عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان خالد أبو تايه، إن بلدية الاحتلال داهمت مسكن المقدسي جهاد حسن أبو رموز وباشرت بهدم المسكن الذي أقامه بعد هدم منزله قبل أشهر، دون تسليم ذويه أمر هدم.// انتهى //18:33ت م0169