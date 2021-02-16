الخرطوم 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسالتقى عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور صديق تاور بمكتبه اليوم، بالمدير العام لمنظمة أطباء بلا حدود ستيفن كورنش الذي يزور الخرطوم حاليا.وأثنى ستيفن في تصريح صحفي على استضافة السودان اللاجئين ومساعدتهم، مشيرًا إلى أن الحاجة مازالت ماسة لتوفير الغذاء والدواء والمأوى لتوفير البيئة المناسبة لحياتهم.ولفت النظر إلى وجود تعاون كبير مع وزارة الصحة لتوفير المستلزمات الطبية وتقديم العلاج للمصابين بفيروس كورونا خاصة في ظل تراجع أعداد الإصابة بالفيروس.وأكد المدير العام لمنظمة أطباء بلا حدود استعداد المنظمة لاستئناف العمل فيما يلي مكافحة مرض الملاريا، مشيرا إلى ضرورة إيجاد خطة لتوفير مساعدات على المدى الطويل وتقديم الدعم اللازم لوزارة الصحة السودانية.// انتهى //18:33ت م0170