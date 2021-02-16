الخرطوم 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسرحبت السودان بالخطوات الإيجابية التي تحققت بفضل جهود الأمم المتحدة بشأن الأزمة الليبية، المتمثلة في انتخاب المجلس الرئاسي الجديد ورئيس وزراء الحكومة الانتقالية.وأعربت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم، عن أملها في أن تتكامل الجهود لتحقيق المزيد من الخطوات الإيجابية بعقد الانتخابات العامة في نهاية الشهر الجاري، حسب المتفق عليه في منتدى الحوار الليبي حتى يعود الأمن والاستقرار للشعب الليبي.وأعربت حكومة السودان عن تطلعها للتعاون مع السلطة التنفيذية الليبية الجديدة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحيط الإقليمي وتعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.// انتهى //18:39ت م0173