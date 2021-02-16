الرياض 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة stc وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وقعت stc وهيئة الفروسية اتفاقية لرعاية "كأس السعودية" في نسخته الثانية كشريك بلاتيني.ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر الناصر، والرئيس التنفيذي المكلف لنادي سباقات الخيل محمد الجاسر.وسيتنافس الفُرسان في المسابقة التي ستنطلق في الرياض في 19 فبراير وتعد أغلى سباق للخيول في العالم على أربعة سباقات تحمل اسم stc وهي: "stc تجرأ"، و "stc كلاود"، "انستينت stc pay" و "stc تميز"، إضافة إلى سباق stc 1351.وستجمع هذه الفعالية 77 جوادًا عالميًا من 13 دولة إذ ستشهد مشاركة أسرع الخيول في العالم على ميدان من العشب، ويحمل اليوم الأول للمسابقة تحدي stc للخيالة الدوليين.// انتهى //18:54ت م0175