الرباط 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسانطلقت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط، أعمال المؤتمر الدولي السنوي حول موضوع "مكافحة التطرف العنيف: استجابات جديدة لتحديات جديدة"، والذي ينظمه المرصد المغربي حول التطرف والعنف، بشراكة مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، والرابطة المحمدية للعلماء، بمشاركة حضورية وافتراضية من طرف خبراء وممارسين متدخلين في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف، ومؤسسات إقليمية ودولية من مختلف القارات.ويتضمن برنامج المؤتمر الذي سيستمر على مدى ثلاثة أيام، جلسات تخصصية، تركز على موضوعات مرتبطة بالتهديدات الإرهابية الحالية، والتحديات الإرهابية الإلكترونية الجديدة، والتغييرات الفكرية للتطرف العنيف، وأشكال محاربة التطرف وإعادة التأهيل، إضافة إلى مناقشة الأسباب المؤدية للتطرف والعنف وكيفية معالجتها.// انتهى //18:58ت م0176