الرياض 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسوقع صاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد نائب رئيس المنظمة الدولية للإبل و معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي، اليوم مذكرة تعاون بين الجانبين لدعم مشاريع البحوث في مجال تربية الإبل، بحضور الأمين العام للمنظمة الدولية للإبل، وعدد من وكلاء الجامعة والعمداء والأساتذة المتخصصين وذلك في مقر الجامعة بالأحساء.وتأتي المذكرة لنشر الوعي حول أهمية منتجات الإبل وقيمتها الغذائية ودعم جهود تسويق هذه المنتجات، وتعزيز المعرفة والمعلومات في هذا القطاع عبر المؤتمرات العلمية والعملية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بشؤون الإبل وموروثها وثقافتها وأنشطتها والترويج لها، حيث تهدف منظمة الإبل من خلال المذكرة إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث وغذاء بوصفها أداة للتفاهم المتبادل والصداقة والإسهام في بناء المجتمعات ورعاية أفرادها.وتسعى المذكرة إلى تنمية البحوث العلمية في مجال تربية الإبل والعمل على تطويرها وتنشيطها، وتعميق سبل التعاون والتفاهم والتواصل بين جميع المهتمين بهذا القطاع، وتنمية مجال استشارات ودراسات أمراض الإبل وعلاجها والوقاية منها، وتدريب المهنيين الفنيين ورواد الأعمال في صناعة تربية الإبل، وجذب الخبراء الأجانب من أجل تحسين مهارات المتخصصين المحليين، ودعم الكراسي البحثية المتعلقة بعلوم الإبل.وقام وفد من المنظمة على هامش التوقيع بزيارة لكلية البيطرة والمستشفى البيطري التابعين للجامعة، واطلعوا على الخدمات التعليمية والبيطرية المقدمة فيهما، التي تخدم القطاع البيطري في المملكة خاصة ما يتعلق بالإبل, إذ يوجد لدى جامعة الملك فيصل مركز متخصص في أبحاث للإبل ويعد مرفقًا علميًا فريدًا من نوعه في المملكة والعالم العربي.// نتهى //19:07ت م0178