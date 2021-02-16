الوجه 04 رجب 1442ه الموافق 16 فبراير 2021 م واسأغلقت بلدية محافظة الوجه خلال الجولات الرقابية المكثفة على الأنشطة التجارية والأسواق والمجمعات التجارية 11 منشأة تجارية مخالفة, وحررت 6 مخالفات لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، وشملت الإغلاقات أنشطة مختلفة.وشددت بلدية الوجه على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والالتزام بالبروتوكولات الوقائية ووضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي، إضافة إلى توفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة.// انتهى //19:14ت م0182