الأمم المتحدة 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، القادة الصوماليين إلى استئناف الحوار والعمل بروح التسوية للتغلب على العقبات السياسية الأخيرة أمام إجراء انتخابات شاملة في أقرب وقت ممكن واحترام الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 17 سبتمبر 2020.وأشاد غوتيريش، في بيان صحفي مشترك مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، بشعب وقادة الصومال والتقدم المحرز في السنوات الأخيرة نحو تحقيق الاستقرار في البلاد.وأوضح أن المكاسب التي تحققت بشق الأنفس هي شهادة على التصميم الراسخ لشعب الصومال على السلام والازدهار الدائمين، بعد عقود من عدم الاستقرار، مؤكداً التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم حكومة وشعب الصومال في طريقهما نحو السلام والازدهار.// انتهى //19:37ت م0188