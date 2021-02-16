بريدة 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسفعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة رياض الخبراء بمنطقة القصيم مناشطها التوعوية والوقائية ضمن حملة "الخوارج شرار الخلق" التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.ونشرت الهيئة عددًا من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على المحتوى التوعوي للحملة عبر المنصات التوعوية في الأسواق والمراكز التجارية والجهات الحكومية والطرق الرئيسة بالمحافظة.وتهدف الحملة إلى التحذير من الجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج وبيان خطرها.وأكد المدير العام لفرع منطقة القصيم عبدالله الشبانات أن هذه البرامج والأنشطة تأتي بتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //19:48ت م0189