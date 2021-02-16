أندورا لافيلا 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا، عزام بن عبدالكريم القين، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لخادم الحرمين الشريفين لدى إمارة أندورا، لمعالي وزيرة الخارجية ماريا أوباتش.وعبر السفير القين خلال اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الخارجية في إمارة أندورا، عن تطلعه لتوطيد العلاقات بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب.// انتهى //19:57ت م0191