الجزائر 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واساعلن الناطق باسم اللجنة العلمية لرصد وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، عن تسجيل 175 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 111069 إصابةً.وأشار فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إلى تسجيل حالتي وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2945 حالة وفاة، بينما تماثل للشفاء 162 مريضا ليبلغ إجمالي حالات التعافي 76330 حالةً.// انتهى //19:59ت م0192