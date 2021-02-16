سكاكا 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف غدًا، حملة دعوية بعنوان "جائحة كورونا.. توجيهات شرعية واحترازات وقائية"، تستمر حتى الـ17 من الشهر الجاري، متضمنةً سلسلةً من المحاضرات يلقيها عدد من الدعاة "عن بعد".وتشمل الحملة, الحديث عن التوجيهات الشرعية عند نزول الوباء، والنوازل الفقهية في جائحة كورونا، وجهود المملكة في حماية الأرواح والممتلكات، وحسن الظن بالله، والعمل بالأسباب المشروعة، والصبر والاحتساب عند المرض، ووجوب الأخذ بالأسباب الشرعية والإجراءات الاحترازية في جائحة كورونا، وموافقة قرارات خادم الحرمين الشريفين في جائحة كورونا لأدلة الكتاب والسنة، وفضل التوكل على الله، والأبعاد العقدية في الجوائح والأوبئة، والعناية بالمقيمين في جائحة كورونا وعلاقتها بالتعايش في الإسلام، والدعاء وأثره في حياة المسلم، ومواقف دعوية وتربوية في جائحة كورونا.وتأتي الحملة ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي تنفذها الوزارة في مناطق المملكة عبر مختلف مناصاتها الإلكترونية؛ للمساهمة في توعية المجتمع بأخطار فيروس كورونا، والحد من انتشاره، والحث على اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.// انتهى //20:04ت م0193