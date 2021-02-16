نجران 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسأقامت فروسية نجران أمس سباقها الـ15 للموسم الحالي، بدعم من نادي سباقات الخيل، وذلك على مضمار ميدان الفروسية بنجران.وأفاد أمين فروسية نجران محمد غشام أن السباق تكون من 5 أشواط, الأول "الكأس" للخيل مواليد 2018 إنتاج مسافة 1600 متر، وأحرزت المركز الأول الفرس "الحادة" للمالك سلطان حمد آل منيف، وخصص الشوط الثاني للخيل مفتوح الدرجات إنتاج (+4) وحققت المركز الأول الفرس "الجبخانة" للمالك إسطبل الحضن، والشوط الثالث لخيل الدرجتين الثانية والثالثة "إنتاج"، وحل أولاً الجواد "رئيسي" للمالك حمد محمد آل حوكاش، فيما خصص الشوط الرابع مفتوح الدرجات للأفراس إنتاج (+4) , وأحرزت المركز الأول الفرس "داعمة" للمالك إسطبل الحضن, فيما جاء الشوط الخامس على جائزة عينية (سيارة) للخيل مواليد 2017 , وحصل على المركز الأول الجواد "المشاش" للمالك حمد محمد آل حوكاش, وجميع الأشواط لمسافة 2000 متر .// انتهى //20:26ت م0195