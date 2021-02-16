الرياض 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسكرّمت اللجنة الوزارية للسلامة المرورية ممثلة بالأمانة العامة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، نظرًا لجهود الوزارة المبذولة ومساهمتها الفعالة في أعمال اللجنة التنفيذية للسلامة المرورية التي أسهمت في خفض الحوادث الجسيمة ونتائجها خلال عام 2020م.من جانبه عبر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتخطيط المدن المهندس حسين بن سعود السديري, عن امتنانه بهذا التكريم، مؤكدًا أن الوزارة حرصت على التأكيد على أصحاب الأسواق المجمعات التجارية والمدارس الأهلية والمستشفيات والمستوصفات وقصور الأفراح والأنشطة التجارية ذات الطلب العالي بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتجهيز مواقف السيارات بوسائل السلامة المرورية، بما يتضمن العلامات والخطوط الأرضية والشواخص، وإدارة الحركة في المواقف عن طريق شركات الأمن الخاصة.وأسهمت جهود اللجنة الوزارية في تعزيز السلامة المرورية في المملكة، وخفض أعداد الحوادث والوفيات والإصابات الناتجة عنها، ورفع مستوى السلامة في الطرقات، والتوعية بالممارسات المرورية السليمة، حيث أطلقت اللجنة الوزارية مبادرة خفض وفيات حوادث الطرق، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.وتهدف اللجنة من خلال خطتها الإستراتيجية للوصول إلى سياسة وطنية للسلامة المرورية، وتخفيض معدلات الحوادث، إضافة إلى تطوير منظومة متكاملة للتخطيط والتصميم العمراني وتخطيط النقل.// انتهى //20:40ت م0198