عرعر 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال الثلاثة الأيام الماضية, 796 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 24 مخالفة.وشددت أمانة المنطقة على تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين والالتزام بالبروتوكولات الوقائية وضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة .// انتهى //21:15ت م0205