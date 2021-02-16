الطائف 04 رجب1442 هـ الموافق 16 فبراير2021 م واستفقد المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي مكتب التعليم برنية وعددًا من المدارس التابعة له؛ للوقوف على سير العملية التعليمية عن بعد.وتابع اللهيبي سير العمل بثانوية رنية والمجمع التعليمي لتحفيظ القرآن الكريم، وشهد عددًا من الدروس المقدمة من المعلمين للطلاب عبر منصة مدرستي، كما وقف على مركزي الطفولة المبكرة بمدرستي الضرم والدار البيضاء برنية، وتجول داخل المراكز، واطلع على التجهيزات الخاصة بها, التي ستوفر بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للأطفال.وشاهد اللهيبي في عرض مرئي منجزات وفعاليات وأنشطة مكتب التعليم برنية والمدارس التابعة له خلال العام الدراسي الحالي، والجهود المقدمة للطلبة لمواصلة رحلتهم التعليمية عن بعد.// انتهى //21:17ت م0206