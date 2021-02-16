واشنطن 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسبحث وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، في اتصال هاتفي اليوم، مع وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسبانيا.وأعرب بلينكين عن شكره لإسبانيا لاستضافتها القوات الأمريكية، مؤكداً رغبة الولايات المتحدة في العمل مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك كوفيد-19.// انتهى //21:56ت م0210