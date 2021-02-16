الرياض 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسأبرمت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم مع شركة "مينيرفا فودز" البرازيلية لإنشاء مشروع مشترك في أستراليا لمعالجة وتصدير اللحوم الحمراء وذلك في إطار دور ومساهمة "سالك" بمنظومة الأمن الغذائي في المملكة عبر خلق سلسلة من الاستثمارات الزراعية المستدامة في مناطق جغرافية متعددة.وأوضحت "سالك" أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار إستراتيجيتها بالتركيز على سلعتين أساسيتين وهما الحبوب واللحوم الحمراء في أستراليا، حيث يتكامل استثمارها "مزارع مريدين الأسترالية" المملوك لها بالكامل، مع توجه مينيرفا فودز للتوسع في استثماراتها أيضا بزيادة فرص مبيعاتها وتقليل المخاطر لعملياتها في مجال اللحوم الحمراء, مشيرة إلى أن أستراليا تعد من أكبر دول العالم من حيث حجم الثروة الحيوانية ومن أكبر مصدري اللحوم المعالجة إلى الشرق الأوسط والمملكة.يشار إلى أن "مينيرفا فودز" تعد واحدة من أكبر الشركات لإنتاج اللحوم في أمريكا الجنوبية وثاني أكبر مصدريها في جمهورية البرازيل، فهي تنتج أكثر من مليون طن من اللحوم إلى أكثر من 100 دولة حول العالم, وقد أعلنت "سالك" في سبتمبر من العام الماضي عن زيادة حصتها في مينيرفا فودز إلى 34 % حيث تمثل اللحوم الحمراء أحد أهم السلع الغذائية الأساسية التي تستهدفها "سالك" بالنظر إلى حجم استيراد المملكة من اللحوم الحمراء الذي يقدر بحوالي 400 ألف طن سنويا.// انتهى //22:02ت م0214