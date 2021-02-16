حائل 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسترعى صاحبة السموّ الأميرة الهنوف بنت تركي الفرم, حرم صاحب السموّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل غداً, انطلاق أولى لقاءات برنامج "المرأة أولاً" بجامعة حائل تنظمها وكالة الجامعة لشؤون الطالبات افتراضياً عند الساعة 7:30 مساءً، بعنوان: "المرأة والتنمية".ويهدف هذا البرنامج إلى إبراز دور المرأة السعودية التي تشكل عنصرًا أساسيًّا في بناء مجتمع مزدهر من خلال تعزيز مشاركتها الفعالة في سوق العمل وريادة الأعمال ومختلف الأنشطة.وأوضحت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة بدرية بنت محمد الخناني أن جامعة حائل، وبتوجيه من معالي رئيس الجامعة الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، تسعى إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية وإبراز تمكين المرأة وتطوير قدراتها واستثمار مهاراتها وخبراتها بإقامة البرامج واللقاءات والمبادرات المتنوعة التي تستهدف المرأة بشكل كبير.// انتهى //22:02ت م0215