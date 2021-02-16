سكاكا 04 رجب1442 هـ الموافق 16 فبراير2021 م واسواصلت أمانة منطقة الجوف جهودها لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، من خلال الحملات الميدانية التي تنفذها الفرق المختصة لإزالة اللوحات الدعائية المخالفة والعشوائية والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، بالإضافة إلى أعمال النظافة ورفع المخلفات والأنقاض وتتضمن سحب السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين، وإصلاح الحفر في الطرقات، إلى جانب صيانة الأرصفة المتهالكة.وبلغت كمية النفايات المرفوعة لشهر جمادى الآخرة 7200 طن، وكمية الأنقاض والمخلفات الصلبة 4400 طن، وعدد الحاويات التي طُهرت وعُقمت 210 حاويات، ورفع 55 سيارة تالفة.وحذرت الأمانة من رمي المخلفات والأنقاض في غير الأماكن المخصصة لها، ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940.// انتهى //22:17ت م0220