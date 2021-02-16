نواكشوط 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسعقد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني والرئيس التشادي إدريس ديبي إيتنو اليوم، مؤتمرًا صحفيًا في أعقاب اختتام قمة مجموعة دول الساحل الخمس المنعقدة في العاصمة التشادية أنجامينا، استعرضا خلاله مختلف المواضيع المتعلقة بأنشطة محاربة الإرهاب في المنطقة.وأكد الرئيس الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي أن موضوع الإرهاب مهم في بعده الأمني وفي بعده التمويلي والإشكالية المطروحة دائمًا هي التمويل الدائم للقوة المشتركة، مبيناً أنه تم القيام بالكثير في هذا الصدد من خلال مشاركات بعض الشركاء ، خاصة الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى، مشيرًا إلى أن دول الساحل لجأت إلى الأمم المتحدة طالبة تسجيل موضوع القوة المشتركة ضمن البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لضمان تمويل دائم لها.بدوره قال الرئيس التشادي "إن الفقر وتعثر التنمية في الساحل هما السبب الرئيس للمشاكل الإرهابية، فالأوضاع الاقتصادية هي التي هيأت التربة للتغرير بالشباب، مشيرًا إلى أن التحالف الذي أُنشئ في البداية نراه اليوم يتوسع كثيرا بانضمام المزيد من الدول إليه".// انتهى //22:38ت م0223