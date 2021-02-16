واشنطن 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 56,384 إصابة مؤكدة و 1,217 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 27,542,421 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 485,070.// انتهى //22:39ت م0224