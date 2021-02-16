الرياض 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم بمقر الأمانة بالرياض, معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية بدولة الكويت .وجرى خلال اللقاء تناول مسيرة مجلس التعاون والجهود المبذولة من أجل تعزيزها والتشاور بما يحقق تطلعات وشعوب دول مجلس التعاون وفقا لرؤى و توجيهات أصحاب الجلالة و السمو قادة دول المجلس ـ حفظهم الله و رعاهم ـ .كما جرى تناول الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والحرص على تعزيز مكانة مجلس التعاون والحفاظ على مكتسباته، ودوره في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي.// انتهى //23:44ت م0227