عام / الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل وزير الخارجية بدولة الكويت
الثلاثاء 1442/7/4 هـ الموافق 2021/02/16 م واس
الرياض 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس
استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم بمقر الأمانة بالرياض, معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية بدولة الكويت .
وجرى خلال اللقاء تناول مسيرة مجلس التعاون والجهود المبذولة من أجل تعزيزها والتشاور بما يحقق تطلعات وشعوب دول مجلس التعاون وفقا لرؤى و توجيهات أصحاب الجلالة و السمو قادة دول المجلس ـ حفظهم الله و رعاهم ـ .
كما جرى تناول الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والحرص على تعزيز مكانة مجلس التعاون والحفاظ على مكتسباته، ودوره في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي.
// انتهى //
23:44ت م
0227