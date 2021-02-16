واشنطن 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسبحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، في اتصال هاتفي اليوم، مع وزير الخارجية البرتغالي أوغستو سانتوس، سبل تنشيط العلاقات بين الولايات المتحدة والبرتغال، وتعزيز العلاقات عبر الأطلسي.وأكد بلينكين رغبة الولايات المتحدة في العمل مع البرتغال، التي تشغل حاليًا منصب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي؛لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك كوفيد-19، والتعافي الاقتصادي بعد الجائحة.// انتهى //23:52ت م0229