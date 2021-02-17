نيويورك 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأكد القائم بأعمال مندوب الولايات المتحدة الأمريكية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ريتشارد ميلز، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستكون شريكًا ثابتًا وموثوقًا يدعم جهود مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي في العراق، ويعزز العلاقات الإقليمية، ويحاسب منتهكي حقوق الإنسان، ويقدم المساعدة الإنسانية، ويدعم جهود السيطرة على الميليشيات وتقديم المشورة والمساعدة لقوات مكافحة الإرهاب العراقية.وشدد السفير ميلز على أن بلاده ستسعى لمساعدة العراق على تأكيد سيادته في مواجهة الأعداء في الداخل والخارج من خلال منع عودة ظهور داعش والعمل على استقرار العراق.ودعا ميلز في إحاطته في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة اليوم افتراضياً حول الوضع في العراق إلى خلق بيئة مواتية للانتخابات، بحيث تكون ذات مصداقية وسلمية وشاملة، مؤكداً أنه يجب لخلق بيئة مواتية معالجة الميليشيات المدعومة من إيران وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، فضلاً عن عناصر داعش المتبقية.وقال : "إن هذه الجماعات تقوض ثقة الشعب في الحكومة وفي انتخابات أكتوبر 2021، وإنهم يقتلون العراقيين، ويحرمون العراق من الإغاثة الاقتصادية التي يحتاجها بشدة والاستثمار الأجنبي".// انتهى //00:01ت م0001