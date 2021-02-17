جيزان 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسافتتح معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم ، الملتقى التوعوي الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب ممثلة في نادي كلية الطب الطلابي بعنوان " التقنية وآثارها الصحية والنفسية"، وذلك عبر الاتصال المرئي.وأكد الدكتور القحطاني أهمية دور الأندية الطلابية في الجامعة ومشاركاتها في توعية طلبة الجامعة والمجتمع بإقامتها الأنشطة المختلفة المتمثلة في الملتقيات الطبية وورش العمل والمبادرات المجتمعية ، عادًّا الأندية الطلابية مصدرا من مصادر الكشف عن المواهب في شتى مجالات الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية.وتضمن الملتقى مناقشة موضوعات حول مشكلات النظر وسوء استخدام التقنية، والآثار النفسية لاستخدام التقنية ، وآلام المفاصل والعظام الناتجة عن كثرة استخدام الأجهزة الإلكترونية والمشكلات التي يسببها فرط الاستخدام وكثرة الجلوس بأوضاع خاطئة والاستخدام الإيجابي للتقنية ، إلى جانب الأسرة ودورها التربوي والنفسي في عالم التقنية والآثار النفسية والصحية والتربوية التي كشفتها بعض الدراسات العلمية والأبحاث المتخصصة في هذا المجال.وشهد الملتقى حضور 1800 مشارك على مدى ساعتين.// انتهى //00:24ت م0002