القاهرة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسفاز فريق الأهلي المصري على ضيفه فريق المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 3 نقاط ليعتلي صدارة المجموعة، بينما احتل المريخ السوداني المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.//انتهى//00:51ت م0006