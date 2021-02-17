الأمم المتحدة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسهنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الثلاثاء كل من رئيس مجلس الرئاسة المكلف بدولة ليبيا محمد يونس المنفي، ورئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد محمد دبيبة على تعيينهما مؤخراً من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي, وذلك بحسب البيان الصادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة.وشدد غوتيريش على أهمية ضمان عمل السلطة التنفيذية الجديدة من أجل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021م، مجدداً التزام الأمم المتحدة الكامل بدعم جهودها في هذا الصدد.// انتهى //01:28ت م0009