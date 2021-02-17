واشنطن 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأعرب وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، في اتصال هاتفي أمس الثلاثاء مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن استياءه من الهجمات الصاروخية المتعددة التي حدثت في أربيل.وشجّع وزير الخارجية الأميركي خلال الاتصال رئيس الوزراء العراقي على مواصلة العمل عن كثب مع حكومة إقليم كردستان العراق للتصدي للمتطرفين.كما بحث الجانبان الجهود الجارية لتحديد ومحاسبة الجماعات المسؤولة عن الهجمات التي وقعت الاثنين الماضي.كما أعرب الوزير الأمريكي عن تعازيه وتعاطفه مع الضحايا الذين سقطوا خلال هذه الهجمات.// انتهى //05:59ت م0016