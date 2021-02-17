الرباط 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسحدّث المغرب عددًا من المختبرات لتحديد السلالات المتحورة لفيروس كورونا، وذلك في إطار استراتيجيته المتعلقة بالمراقبة الجينية للفيروس.وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة المغربية أمس أن المهمة الرئيسية لشبكة هذه المختبرات تتمثل في تحديد السلالات المتحورة لفيروس كورونا المنتشرة بالمغرب وتمييزها بالتسلسل الجيني، موضحة أن السلالات المنتشرة حاليا في البلاد جاءت من دول أوروبية، وأنه لم يثبت أي علاقة بين الطفرات المكتشفة ومدى الفتك بالفيروس.ولفت البيان الانتباه أنه لم يتم حتى الآن اكتشاف أي من الطفرات الدالة على السلالة المتحورة البرازيلية أو الجنوب- أفريقية بالمغرب.// انتهى //08:08ت م0022