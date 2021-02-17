عام / المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
الأربعاء 1442/7/5 هـ الموافق 2021/02/17 م واس
المدينة المنورة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى- تضمن أمطارًا رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة الحناكية، مبيناً أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا .
كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظات العلا – العيص - خيبر، مشيراً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
// انتهى //
08:13ت م
0023