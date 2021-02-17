المدينة المنورة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى- تضمن أمطارًا رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة الحناكية، مبيناً أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا .كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظات العلا – العيص - خيبر، مشيراً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //08:13ت م0023