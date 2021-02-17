نجران 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة نجران أمس، 523 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 7 مخالفات .وأكد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي، أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، وتطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، داعياً المنشآت التجارية بالمنطقة إلى الالتزام بالبروتوكولات الوقائية وضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية .// انتهى //09:11ت م0028