بكين 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسسجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد قادمة من الخارج، في حين لم تسجّل أي حالة وفاة.وأوضحت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 89795 إصابة، بينهم 557 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج، عشرة منهم في حالة خطرة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 84602 حالة، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 وفاة.// انتهى //09:40ت م0032