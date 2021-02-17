طوكيو 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسارتفع معدل نمو الصادرات في اليابان خلال شهر يناير الماضي بفضل الارتفاع الكبير في صادراتها إلى الصين رغم تراجع الصادرات إلى الأسواق الأخرى بسبب جائحة فيروس كورونا.وذكرت وزارة المالية اليابانية أن قيمة الصادرات خلال الشهر الماضي زادت بنسبة 4ر6% سنويًا، بعد زيادتها بنسبة 2 % خلال الشهر السابق، فيما سجلت صادرات معدات صناعة الرقائق الإلكترونية زيادة بنسبة 51%.// انتهى //09:49ت م0035