عمان 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسالتقرير الاقتصادي لوكالة الأنباء والمعلومات الأردنية ضمن الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا).تجاوزت صناعات الأردن الكيماوية ومستحضرات التجميل التي تملك خزانًا من الفرص الاقتصادية، تبعات جائحة فيروس كورونا، ونمت صادراتها بمقدار 22 % خلال 11 شهرًا من العام الماضي 2020.ووفقًا لمعطيات إحصائية رسمية، ارتفعت صادرات مختلف تفرعات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل الإنتاجية الفرعية خلال 11 شهرًا من العام الماضي، لتصل إلى 230ر1 مليار دولار مقابل 013ر1 مليار دولار للفترة نفسها من عام 2019.ويزخر قطاع الكيميائيات بالكثير من الفرص الاقتصادية تصل قيمتها إلى 304ر2 مليار دولار سواء بالنسبة للصادرات أو الفرص التصديرية غير المستغلة، جراء الطلب المرتفع بعد أزمة فيروس كورونا وبخاصة منتجات المنظفات والمطهرات والمعقمات والأسمدة والمبيدات الزراعية.وتمكنت صناعات الأردن الكيماوية من تجاوز أزمة جائحة كوفيد19 التي ضربت العالم قبل سنة تقريبا، واستطاعت بما تملكه من قدرات إنتاجية عالية أن توفر للمملكة الأردنية والكثير من دول المنطقة ما تحتاجه من مواد لمواجهة الجائحة، وسط جهود مضنية بتوسيع قادة الإنتاج وتطوير منتجات جديدة.ويوفر القطاع الذي يضم 700 منشأة صناعية ما يزيد على أربعة أضعاف حاجة البلاد حيث تنتج المصانع 375 ألف طن سنويا من معقمات الأيدي والمطهرات والمنظفات، فيما لا يزيد أقصى استهلاك للسوق المحلية من هذه المنتجات مجتمعة على 85 ألف طن.وحسب ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس، يمتلك القطاع فرصًا تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 74ر1 مليار دولار لمختلف دول العالم وتشكل 36% من إجمالي فرص التصدير غير المستغلة للقطاع الصناعي الأردني عامة.وقال المهندس البس: "الأردن يستطيع أن يصل لجميع الأسواق العالمية بهذه الصناعة، وهناك آفاق كبيرة للاستثمار في القطاع مثل استخدام غاز حقل الريشة (يقع بمحافظة المفرق، شمال شرق المملكة)، لصناعات كيماوية متعددة مثل الأمونيا والنيتروجين بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية".وأضاف: "إن قطاع الصناعات الكيماوية يزخر بالكثير من الفرص التصديرية كون أغلب خامات صناعاته متوفرة في البلاد، إضافة إلى توفر خبرات محلية مميزة عربيًا وعالميًا بالصناعات الكيماوية، مؤكدًا وجود نحو 20 مادة خام أولية تحتاجها المنطقة يستطيع الأردن توفيرها.وبين أن صناعات الأسمدة لديها نحو 69% من إجمالي الفرص التصديرية المتوفرة بقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل قيمتها 2ر1 مليار دولار، بينما تمتلك الصناعات الكيماوية (العضوية وغير العضوية) فرصًا تصديرية غير مستغلة قيمتها 532 مليون دولار.وأشار المهندس البس إلى أن صناعة الكيماويات الأردنية التي دخلت الأردن قبل أكثر من نصف قرن، متميزة بارتفاع جودتها سواء الأسمدة أو المبيدات أو المنظفات أو كيماويات البناء، مما جعل منتجاتها تصل لأكثر من 105 دول حول العالم.ودعا المهندس البس المستثمرين العرب لتوظيف جهودهم باتجاه قطاع الصناعات الكيماوية الأردنية كونه يمتلك نصف الفرص التصديرية المتاحة بالمملكة، وذلك لإنتاج المدخلات الكيماوية، مؤكدًا وجود تشجيع كبير من الجهات الرسمية في بلاده لإقامة صناعات تعدينية كبرى.وأشار إلى أن الصناعات الغذائية المعتمدة على الأسمدة والمبيدات بحاجة لاستثمارات من أجل دعمها وتحفيز المعروض من الغذاء الجاهز، إضافة إلى وجود فرص استثمارية بصناعة الزجاج في ظل توفر مادة الرمل الزجاجي بكميات كبيرة قرب محافظة الطفيلة (جنوب الأردن).وأكد المهندس البس أن أكبر دليل على قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات الصناعية هو نجاح القطاعات الصناعية خلال جائحة فيروس كورونا حيث طورت المصانع المحلية إنتاجها وإمكاناتها بوقت قصير وحققت فائضًا في إنتاج المعقمات، إلى جانب إنتاج المواد الأولية للكمامات كالفلتر الداخلي والنسيج الخاص بها.من جهته، أكد رئيس هيئة الاستثمار الأردنية بالوكالة فريدون حرتوقة، أن بلاده تزخر بالكثير من قصص النجاح الحقيقية لاستثمارات في مجال الصناعات الكيماوية استفادت من الإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار.وبين أن الفرص الاستثمارية التي أطلقتها هيئة الاستثمار في قطاع الصناعات الكيماوية تنوعت لتشمل الأسمدة والمعقمات والمنظفات والأسمدة العضوية وسيليكات الصوديوم وسيليكات البوتاسيوم وسيليكا جل وحامض الفوسفوريك وغيرها الكثير من الفرص موزعة بعموم محافظات الأردن.وأشار إلى أن قطاع الكيماويات يعد ثالث أكبر قطاع من حيث مساهمته في الصادرات الصناعية، وما يميز هذا القطاع قابليته الكبيرة على التطور والتحديث وابتكار منتجات جديدة بسرعة فائقة، وتعدد استعمالات منتجاته.وأشار حرتوقة كذلك إلى الأهمية النسبية العالية التي تتمتع بها منتجات القطاع المختلفة سواءً للأفراد أو للقطاعات الأخرى التي ترتبط بروابط عديدة مع الصناعات الكيماوية باعتبار منتجاته مدخلات إنتاج لها؛ أبرزها الصناعات العلاجية والدوائية والإنشائية.وأكد أن قطاع الصناعات الكيماوية استفاد بشكل إيجابي جراء جائحة فيروس كورونا حيث أسهمت الأزمة في ارتفاع الطلب العالمي على المنتجات الكيماوية من معقمات ومطهرات وأسمدة، مما رفع إنتاجية المصانع العاملة لتلبية حاجة السوق المحلية إضافة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.وأشار إلى أن بلاده أرض الفرص الاستثمارية الواعدة والمجدية للمستثمر نظرًا لوجود كثير من المزايا النسبية والتنافسية بعموم مناطق المملكة، مبينًا أن الهيئة عملت على إعداد ملف خاص بأهم الفرص الاستثمارية تتضمن دراسات جدوى أولية في الكثير من القطاعات الاستثمارية المتنوعة كالصناعة والسياحة والخدمات والصحة والزراعة والثروات المعدنية.وأفاد حرتوقة أن القطاع الصناعي نال الحصة الأكبر من الحزمة الاستثمارية التي أطلقتها هيئة الاستثمار، بوجود 19 فرصة استثمارية بحجم استثمار يصل إلى 410 ملايين دولار موزعة على عدد كبير من المشاريع الصناعية المختلفة وكان من ضمنها الصناعات الكيماوية وصناعة الأسمدة والكيماويات والمعقمات بمناطق مختلفة من المملكة.بدوره أكد المدير العام لمجموعة العملاق الصناعية حسن الصمادي أن الصناعة الأردنية شهدت منذ فترة التسعينات من القرن الماضي الزخم في الانطلاق لأفق أوسع فنشأت العديد من الصناعات وبخاصة الكيماوية ونشطت صناعة التغليف والطباعة ووصلت المنتجات الأردنية إلى 140 دولة حول العالم.وحسب الصمادي يعد قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل من أنجح القطاعات الصناعية في الأردن من حيث التنوع والقدرة على التصدير إن لم يكن الأكبر ويمتلك دايناميكية تجعله في تطور ونمو مستمر حتى غدا رقمًا صعبًا في المنطقة.// انتهى //10:05ت م0037