القاهرة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، افتتاح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس عددًا من المشروعات بقطاع الصحة في عددٍ من المحافظات على مستوى الجمهورية، وتأكيده على أن المسكن والصحة والتعليم يمثلون المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وأن الدولة جادة في مواجهة تحدياتها.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 633 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 51 وفاة، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 175059 إصابة، و10101 حالة وفاة.وسلّطت الضوء على دعوة جامعة الدول العربية إلى تهدئة الوضع على الحدود (السودانية- الإثيوبية)، مؤكدة وقوفها مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادته على أراضيه وبسط سلطته وإدارته عليها.وواكبت صحف القاهرة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مبرزة دعوة الحكومة الفلسطينية إلى تدخل دولي لإدخال لقاحات "كورونا" إلى قطاع غزة بعد منع سُلطات الاحتلال الإسرائيلي دخولها.وتناقلت الإدانات العربية والدولية الواسعة على الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عسكرية في محافظة أربيل العراقية ومطارها أمس.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 109 ملايين إصابة على مستوى العالم، في حين وصل عدد الوفيات إلى أكثر من مليونين ونصف المليون، لافتة الانتباه إلى إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين البدء في دراسة النسخ المتحورة لفيروس كورونا.// انتهى //10:09ت م0040